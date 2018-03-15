Речник ГПУ Лисенко: минулого тижня прокуратура викрила 10 хабарників

Водночас протягом минулого тижня у порівнянні з позаминулим спостерігалася тенденція до зменшення кількості зафіксованих корупційних злочинів у півтора рази.

За тиждень з 7 по 13 березня органами прокуратури різних областей у взаємодії з іншими правоохоронними органами держави було викрито та зафіксовано 10 фактів одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Серед затриманих хабарників - поліцейські, військовослужбовець, керівники державних установ, депутат міської ради, арбітражний керуючий, митник та податківець. Розмір хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливався у межах від 6 тис. грн. до 15 тис. доларів США», - написав Лисенко.

Як підкреслив речник Генпрокуратури, минулого тижня у порівнянні з позаминулим спостерігалася тенденція до зменшення кількості зафіксованих корупційних злочинів у півтора рази.

Окрім того, за інформацією Лисенка, прокуратура повернула у власність держави та територіальних громад із незаконного використання 352 га земель загальною вартістю понад 47 млн грн.

Як зазначив Лисенко, рішення про повернення цих земель вже ухвалені судовими інстанціями, де прокуратура належним чином відстояла інтереси держави.

Землі було повернуто завдяки зусиллям прокуратури Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернівецької, Львівської областей та Військової прокуратури Південного регіону України.

«Також завдяки зусиллям органів прокуратури у судах ухвалені рішення про повернення державі майна та коштів на суму майже 2,4 млн. грн. Зокрема, активи та майно повернуті з бюджетної сфери, містобудування, землекористування та сільськогосподарського виробництва», - зазначив Лисенко.