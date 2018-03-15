ВР виключила Савченко зі складу Комітету з нацбезпеки і оборони

За проголосували 261 народний депутат із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада України виключила позафракційного народного депутата Надію Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Читайте також"Хотіла обрушити купол і добивати тих, хто виживе, автоматами": Луценко заявив, що Савченко планувала теракт в РадіЯк передає кореспондент УНІАН, за відповідну Постанову про внесення змін до Постанови ВР "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації" (№5543) проголосували 261 народний депутат із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 березня, безпековий Комітет ВР закликав голову парламенту Андрія Парубія розглянути на засіданні парламенту 15 березня питання про виключення Савченко зі складу цього комітету.

Раніше Комітет вже ухвалював рішення про виключення Савченко зі свого складу, але остаточне рішення мала прийняти Верховна Рада шляхом ухвалення відповідної постанови.