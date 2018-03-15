Взяття Савченко у полон могло бути "театральною виставою" – Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ вважає, що Надія Савченко і затриманий з арсеналом зброї керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан можуть працювати на російські спецслужби.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк не виключає, що взяття народного депутата Надії Савченко у полон могло бути «театральною виставою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я роблю такий висновок, що і так званий полон міг бути театральною виставою і міг бути заздалегідь приготованою заготовкою», - зазначив Шкіряк.

Він зауважив, що тепер дуже добре знає історію про те, «як вона потрапила в полон, скільки хлопців з батальйону «Айдар» полягло в той день, і за яких обставин. І я не можу виключати цього».

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За словами Шкіряка, затриманий з арсеналом зброї керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан «також може мати відношення до російських спецслужб, як і Надія Савченко».

«На жаль, революція і події 2014-2015 років наплодили дуже багато пройдисвітів і аферистів», - додав він.

Коментуючи звинувачення генпрокурора Юрія Луценка на адресу Савченко, Шкіряк не виключив, що ГПУ «може мати безпосередні докази щодо народного депутата Надії Савченко, щодо її ймовірної причетності до готування дій, в тому числі терористичних актів, а також дій, пов’язаних з можливим державним переворотом».

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

Сьогодні, 15 березня, Луценко заявив, що внесе до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Сьогодні, 15 березня, Савченко прибула на допит в СБУ у справі Рубана.