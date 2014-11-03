На Донеччині силовики відбили атаку на блокпост: вбито 4 бойовиків, ще одного затримано

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

”На двох джипах, за підтримки танку, що вів вогонь зі сторони Горлівки, намагались захопити наш підрозділ”, - йдеться в повідомленні.

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