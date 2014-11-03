Блокпост в Маріуполі підірвали за допомогою майже півтонни мінометних боєприпасів - СБУ

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає ZN.UA з посиланням на телеканал 112.

За його інформацією, транспортний засіб було підірвано дистанційно з використанням телефонного зв'язку.

Також він повідомив про те, що у СБУ є інформація щодо виконавців і тих, хто готував теракт.

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"До теракту причетний бойовик з позивним "Гюрза", Бабарикін Захар Олександрович, заступник командира підрозділу бойовиків армії "ДНР", - заявив Лубківський.

За його словами, теракт готувався і був здійснений під керівництвом командира підрозділу Вадима Савенко, його позивні "Сват" або "Сова", і участю командира одного з підрозділів, позивний "Чехов".

Раніше повідомлялося про те, що 2 листопада в 7:30 на блокпосту в Маріуполі під час огляду автомобіля місцевого жителя з нібито вантажем для потреб батальйону "Азов" стався вибух, у результаті чого отримали поранення троє військових і водій.