Президент заснував орден Героїв Небесної сотні (зображення)
Президент Петро Порошенко заснував орден Героїв Небесної сотні, затвердивши статус та малюнок ордена.
Відповідний указ опублікований на сайті президента. "Орден Героїв Небесної сотні встановлено для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в указі.
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Нагородження орденом Героїв Небесної сотні провадиться указом президента України і може бути проведено посмертно. Крім того орденом Героїв Небесної сотні можуть бути нагороджені не тільки громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Нагороджений цим орденом іменується лицарем ордена Героїв Небесної сотні.
Девіз ордена Героїв Небесної Сотні: "Свобода та Гідність" http://t.co/9je2kgiophpic.twitter.com/JCQXo1YY4t
— APU (@APUkraine) 3 ноября 2014
Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада схвалила заснування ордена Героїв Небесної сотні, внісши змін до ст. 7 закону "Про державні нагороди України".