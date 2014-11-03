Президент заснував орден Героїв Небесної сотні (зображення)

Відповідний указ опублікований на сайті президента. "Орден Героїв Небесної сотні встановлено для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в указі.

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Нагородження орденом Героїв Небесної сотні провадиться указом президента України і може бути проведено посмертно. Крім того орденом Героїв Небесної сотні можуть бути нагороджені не тільки громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Нагороджений цим орденом іменується лицарем ордена Героїв Небесної сотні.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада схвалила заснування ордена Героїв Небесної сотні, внісши змін до ст. 7 закону "Про державні нагороди України".