У Брюсселі Рада ЄС розгляне реформи в Україні та Мінський процесс

Засідання пройде під головуванням Верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріки Могеріні.

Брюсселі пройде засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, на якому першим для розгляду питанням стоїть Україна. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають намір обговорити процес реформ та стан виконання Мінських домовленостей.

Як передає власний кореспондент УНІАН, засідання пройде під головуванням Верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріки Могеріні. Як відомо, вона здійснила візит до України 11-12 березня.

Напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат повідомив, що під час засідання Могеріні «розповість міністрам про враження від поїздки, і пройде обговорення з двох питань: порядок денний реформ та Мінський процес». «Обговорення порядку денного реформ пройде дуже вчасно, тому що 27 серпня в Копенгагені пройде конференція з питань реформ з можливою участю прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана», - сказав він.

Напередодні засідання в дипломатичних колах циркулювався позиційний документ, підготовлений українською стороною, під назвою «Зміцнення підтримки ЄС Україні в імплементації реформ та протидії російській агресії». Водночас спільний документ, присвячений процесу реформ в Україні, циркулювали 13 країн-членів ЄС.

В українському документі, зокрема, зазначається, що Київ «взяв до уваги» спільну неофіційну доповідь «Збереження України на шляху реформування», яку представили 13 країн-членів ЄС. «Ми цінуємо позитивну оцінку зусиль українського керівництва щодо здійснення комплексної та масштабної програми реформ для зміцнення демократичних інститутів і відновлення економічного зростання в Україні на основі кращих європейських та міжнародних стандартів. Фактично визнається, що протягом останніх чотирьох років після Революції Гідності Україна здійснила більше реформ в плані масштабності та глибини, ніж весь час своєї незалежності», - йдеться в документі.

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Також Україна наполягає на тому, що негативне враження щодо стану боротьби з корупцією в Україні не є об’єктивним і не відповідає реаліям, тому що насправді вже було багато зроблено. «Ми повністю поділяємо заклик 13 країн-членів ЄС до збільшення зусиль міжнародної спільноти для протидії фальшивим розповідям про те, що нічого не змінилося, чи про те, що в реформах є відступ. Такі розповіді однозначно сприяють втомленості та розчаруванню суспільства у «вічних перетвореннях», тим самим підриваючи довіру до проєвропейського уряду. Це також добре підіграє російським розповідям про фіаско ідеї європейської інтеграції», - наголошується в документі.

При цьому українська сторона вважає, що «справжнім прикладом такої фальшивої історії, з якою стикаються Україна та ЄС, є сприйняття корупції». «Не слід забувати про те, що Україна вже зробила з точки зору боротьби з корупцією. Якщо ми зосереджуємось лише на проблемах, це створює неправильне уявлення про Україну та про те, що ми робимо разом», - переконують в документі.

Водночас Київ підготував ряд пропозицій для Європейського Союзу з метою посилення підтримки, що надається Україні для протидії російській агресії.

«Ми вважаємо, що після чотирьох років російської агресії проти України ЄС визнає Росію країною-агресором та окупаційною державою. ЄС значно посилить обмежувальні заходи індивідуального та економічного характеру проти Росії, у тому числі буде запобігати співпраці компаній ЄС з Росією у військовій сфері. Санкції ЄС повинні бути вирівняні до рівня санкцій США з метою формування цілісного режиму трансатлантичних санкцій. Вони повинні зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим», - йдеться в документі.

Українська сторона також вважає, що ЄС візьме на себе провідну роль у сприянні розгортанню на сході країни миротворчої місії ООН, яка охопить всю територію окупованого Донбасу та заблокує неконтрольовану частину українсько-російського кордону. В Києві також вважають за необхідне, щоби місія Комітету з питань політики та безпеки ЄС найближчими місяцями здійснила другий візит на Донбас, а ЄС розблокував можливість для своєї Консультативної місії працювати в контрольованих урядом частинах Донецької та Луганської областей.

«ЄС має прийняти політичне рішення, яке дозволить країнам-членам ЄС надати Україні летальне оборонне озброєння та посилити допомогу у навчанні – як стримуючий фактор у протистоянні російській агресії з метою допомогти Україні забезпечити своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН», - зазначається в документі.

Крім того, українська сторона Україна запропонувала ряд позицій і для посилення підтримки у сприянні проведенню реформ. Зокрема, у Києві вважають, що ЄС буде публічно підтримувати зусилля щодо створення Вищого антикорупційного суду на основі Конституції України та висновку Венеціанської комісії.

В документі також висловлені сподівання, що ЄС буде сприятиме приватизації в Україні за участю іноземних інвесторів. «Вважаємо, шо ЄС буде публічно підтримувати та просувати ініціативи з реформування податкового капіталу з метою зняття податку на прибуток та створення Національного бюро фінансової безпеки як інтелектуального центру для використання сучасних методів кримінального аналізу, орієнтованих на ризик», - йдеться в документі.

Також Київ сподівається, що ЄС значно збільшить фінансову допомогу Україні через розробку свого роду Європейського плану для України, прискорить завершення Угоди про спільний авіаційний простір (САП) та ухвалить політичне рішення щодо просування вперед інтеграції України до Енергетичного Союзу ЄС та Єдиного ринку цифрових технологій.