США не визнають псевдовиборів терористів та наполягатимуть на виконанні Мінських домовленостей



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту США Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепартаменту США).

Речник Держдепартаменту наголосила, що США ”не визнають так звані ”вибори” сепаратистів у східній Україні, а також не визнають будь-яких обраних ”лідерів” під час цього незаконного голосування”.

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”Ми, безумовно, хочемо чітко дати зрозуміти, що ми не хочемо визнавати легітимність цих ”виборів”, щоб показати, що ми не будемо працювати з цими ”лідерами” і очевидно, ми не визнаємо того, що вони управляють цими частинами України”, - сказала Псакі.

При цьому вона відзначила, що США вітають заяви Європейського Союзу, Організації Об`єднаних Націй, Франції, Німеччини та інших країн, котрі не визнають ці незаконні та нелегітимні дії.

Разом з тим, відповідаючи на питання, що означає на практиці заява про ”не визнання виборів сепаратистів”, Псакі відзначила, що ”в нашому розпорядженні є цілий ряд інструментів, але найважливіше те, що ми будемо продовжувати наполягати на імплементації Мінських домовленостей та всіх кроків, які належать до цих домовленостей”.

Однак вона не пояснила, про які інструменти йдться.