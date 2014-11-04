У Чорне море увійде ракетний есмінець США "Росс"
03:24, 04 листопада 2014Політика
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4 листопада в Чорне море увійде черговий ракетний есмінець США.
У Чорне море увійде ракетний есмінець США "Росс" / U.S. Navy
Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту США, який дислокується в Середземному морі, передає ТСН.
В повідомленні зазначається, що есмінець "Росс" (DDG 71) класу "Арлі Берк" буде брати участь у спільних діях союзників по НАТО.
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Корабель буде здійснювати операції по сприянню регіональної безпеки на морі, виконувати пошуково-рятувальні заходи, підтримувати гуманітарні місії та інше.
"Росс" - другий ракетний есмінець США, який увійде в Чорне море. 30 жовтня в море увійшов корабель того ж класу "DDG 67".
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