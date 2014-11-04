У Чорне море увійде ракетний есмінець США "Росс"

Про це повідомляє прес-служба 6-го флоту США, який дислокується в Середземному морі, передає ТСН.

В повідомленні зазначається, що есмінець "Росс" (DDG 71) класу "Арлі Берк" буде брати участь у спільних діях союзників по НАТО.

Читайте такожЧотири бойові кораблі НАТО зайдуть в акваторію Чорного моря до неділі - ЗМІ

Корабель буде здійснювати операції по сприянню регіональної безпеки на морі, виконувати пошуково-рятувальні заходи, підтримувати гуманітарні місії та інше.

"Росс" - другий ракетний есмінець США, який увійде в Чорне море. 30 жовтня в море увійшов корабель того ж класу "DDG 67".