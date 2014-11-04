Бойовики видають власні обстріли населених пунктів на Донбасі за дії сил АТО – штаб
08:00, 04 листопада 2014Політика
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На Донбасі у зоні АТО бойовики та російські найманці продовжують чинити провокативні обстріли.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, за добу було обстріляно численні населені пункти на сході України.
"Протягом доби бойовики, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, з метою дискредитації сил АТО, нанесли вогневе ураження по селищу Желебок", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Донеччині бойовики обстрілюють блокпости та аеропорт – штаб АТОКрім того, бойовики вели вогонь зі сторони Голубовське та обстріляли Фащівку, а також здійснили атаку зі сторони Південної Ломоватки.
Втрат серед мирних мешканців немає, повідомили в прес-центрі.
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