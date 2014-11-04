Бойовики видають власні обстріли населених пунктів на Донбасі за дії сил АТО – штаб

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, за добу було обстріляно численні населені пункти на сході України.

"Протягом доби бойовики, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, з метою дискредитації сил АТО, нанесли вогневе ураження по селищу Желебок", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині бойовики обстрілюють блокпости та аеропорт – штаб АТОКрім того, бойовики вели вогонь зі сторони Голубовське та обстріляли Фащівку, а також здійснили атаку зі сторони Південної Ломоватки.

Втрат серед мирних мешканців немає, повідомили в прес-центрі.