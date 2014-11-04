Російські військові знищили базу бойовиків у Горлівці

Як написав на своїй сторінці в Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, в Горлівці зафіксовано бої між російськими військовослужбовцями та місцевими бойовиками.

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