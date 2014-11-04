Російські військові знищили базу бойовиків у Горлівці
09:26, 04 листопада 2014Політика
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Після відходу у відставку командира угруповання терористів в Горлівці Ігоря Безлера («Біса») до міста прибули російські підрозділи.
REUTERS
Як написав на своїй сторінці в Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, в Горлівці зафіксовано бої між російськими військовослужбовцями та місцевими бойовиками.
Читайте такожРосійські солдати переодягаються у форму бойовиків "ДНР" - ТимчукЗа словами експерта, підрозділами РФ знищена база бойовиків на території одного з підприємств Горлівки.
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