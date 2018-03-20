Савченко дала брифінг в Раді (повне відео)

Народний депутат прокоментувала звинувачення, висунуті правоохоронцями.

Нардеп Надія Савченко дала брифінг у Верховній Раді. Трансляцію вів телеканал "News One".

Під час брифінгу Савченко заявила, що її тричі попереджали про наказ з Адміністрації президента України її вбити.

"Перший раз я отримала попередження, що є наказ Банкової на мою фізичну ліквідацію, від Адміністрації президента, від Тарана (екс-заступник глави Адміністрації президента Андрій Таранов), невдовзі після чого він загинув", - наголосила Савченко.

За її словами, вдруге вона отримала попередження від зовнішньої розвідки. "Другий раз я отримала попередження від зовнішньої розвідки, що є наказ на мою ліквідацію, знову таки з Банкової. Моя сестра особисто їздила спілкуватися з Кондратюком Валерієм (заступник глави Адміністрації президента, а до цього був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони - УНІАН), щоб це зупинити", - сказала Савченко.

"Третього разу мене попередили, що так само я стою під ліквідацією з Банкової, і назвали підрозділ спеціальних сил, який буде виконувати цю роботу", - додала вона. За словами Савченко, після цього вона "зрозуміла, що четвертий раз можуть не попередити".

Також Савченко заявила, що двічі була на окупованій території Донбасу.

За її словами, вперше вона відвідала окуповану територію з тим, щоб, зокрема “побачити полонених і виявити їх”.

А вдруге, повідомила депутат, - “для того, щоб попередити їх про їхнє звільнення і що звільнені будуть не всі”.

“Я чудово розуміла, як буде затягуватися ситуація і чому вона політично вигідна в першу чергу Порошенку, в тому числі. Як політично вигідно розігрувати бонуси знову-таки військовополонених. Тому мені треба було попередити хлопців для того, щоб потім вони не накладали на себе руки, щоб потім у них не було депресії”, - пояснила Савченко.

За її словами, вони мали зрозуміти, що якщо "при першому звільненні не потрапили на українську територію, то в інші рази вони будуть обов’язково звільнені".