ВР заборонила проносити в парламент, АПУ та Кабмін зброю і боєприпаси

Парубій повідомив, що «вже до завтра на кількох входах буде встановлено необхідне обладнання».

Верховна Рада заборонила доступ в парламент, Адміністрацію президента України та Кабінет міністрів особам зі зброєю та боєприпасами.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон про внесення змін до Закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (№ 8155) проголосували 263 народних депутата із 346 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлено, що до будинків, де працюють Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів, а також будинків, де працюють інші органи державної влади, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим законом, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього закону здійснюють державну охорону відповідного будинку), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

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Військовослужбовці Управління державної охорони під час здійснення державної охорони мають право вимагати від громадян додержання режиму, встановленого на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускати до будинків, де працюють парламент, президент, уряд, а також будинків, де працюють інші органи державної влади, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим законом, осіб з відповідним переліком засобів та речовин.

Під час розгляду в сесійній залі з цього переліку було вилучено отруйні і сильнодіючі речовини.

Законом рекомендується президенту, голові ВР, Кабінету міністрів, голові Конституційного суду, голові Верховного суду видати акти щодо забезпечення правового режиму охорони будинків, де працюють відповідні органи державної влади.

Передбачено визнати такою, що втратила чинність, постанову президії Верховної Ради України від 2 червня 1995 року № 336а/95 "Про затвердження Інструкції по забезпеченню охорони і захисту адміністративних будинків та службових приміщень Верховної Ради України і порядок допуску до них" з дня набрання чинності розпорядження голови ВР щодо забезпечення правового режиму охорони будинків парламенту.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Перед голосуванням голова ВР Андрій Парубій повідомив: "Мені вже дали відповідь після нашої наради, що вже до завтра на кількох входах буде встановлено необхідне обладнання".