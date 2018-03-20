Генпрокуратура викликала на допит "опоблоківця" Бакуліна

Допит призначено на 5 квітня.

Генеральна прокуратура України викликає на допит 5 квітня народного депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначається у повістці, Бакуліну відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно з'явитися 5 квітня о 10 год в кабінет № 1106 до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Лукащука С.В. для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних дій.

Як повідомляв УНІАН, за даними генерального прокурора України Юрія Луценка, досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін у період з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, у вчиненні злочинів проти власності.

Читайте такожРада дозволила затримання та арешт "опоблоківця" Бакуліна

За словами Луценка, Бакулін «спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних з ними злочинів, а саме: незаконне заволодіння коштами ПАТ «Нафтогаз України» у сумі 449 млн 963 тис. 820 грн, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства у сумі 5 млрд 100 млн 36 тис. 180 грн».

Друга справа, наголосив генпрокурор, стосується заволодіння коштами державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у сумі 404 млн 374 тис. 966 доларів під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Слідством встановлено, що в 2011 році під час проведення закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу» та «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їхня ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. Закуплені бурові називають «вишками Бойка» на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

15 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна.