Комітет Ради розглядає подання ГПУ щодо згоди на затримання й арешт Савченко (відео)

Нардепа Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту.

У четвер, 22 березня, комітет Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглядає три подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо народного депутата Надії Савченко.

Йдеться про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Савченко. Пряму трансляцію на своїй сторінці у Facebook веде прес-секретар ГПУ Лариса Сарган та "Радіо Свобода":

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

21 березня Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.