Власна спецоперація: Савченко підтвердила, що купувала зброю у бойовиків

За словами Савченко, вона купувала зброю, щоб дізнатись, звідки вона надходить бойовикам: чи це власне виробництво, чи з РФ.

Народний депутат Надія Савченко підтвердила, що вона перетинала лінію розмежування. Також вона підтвердила, що через цю лінію перевозилася зброя.

Про це вона сказала на засіданні регламентного комітету ВР, який має розглянути питання про її арешт, передає ТСН.

Депутат стверджує, що вона їздила на окуповану територію, щоб побачити заручників терористів та виявити де вони перебувають. Також вона розповіла, що на територі ОРДЛО вона купувала зброю, щоб дізнатись, звідки вона надходить бойовикам: чи це власне виробництво, чи з РФ.

"Дуже важливо було завозити зброю і проказувати владі, що вона може вистрілити проти них. Я робила політичну провокацію", - сказала Савченко.

Савченко також заявила, що брала гроші тільки на допомогу заручникам. За її словами, прохід через лінію розмежування коштує близько 3-5 тисяч доларів.

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Нагадаємо, Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.

Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій та розмов про організацію терактів. Але назвала це власною спецоперацією.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко зверталася до офіцерів Збройних сил України з проханням підготовки терактів проти вищого керівництва країни.