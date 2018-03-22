Регламентний комітет одноголосно рекомендував Раді дозволити арешт Савченко

10:06, 22 березня 2018
Політика
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фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином комітет дав дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

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За усі три подання депутати проголосували одноголосно.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

Сьогодні, 21 березня, Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.

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Теги: #арешт#Надія Савченко