Регламентний комітет одноголосно рекомендував Раді дозволити арешт Савченко

Регламентний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді підтримати всі три подання Генерального прокурора - про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законними та обгрунтованими всі три подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином комітет дав дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Читайте такожРосія надавала зброю для терактів проти вищого керівництва України - Луценко

За усі три подання депутати проголосували одноголосно.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

Сьогодні, 21 березня, Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.