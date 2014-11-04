Голова Донецької ОДА: Протестні настрої зростають, скоро жителі "зметуть" владу бойовиків

Голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко переконаний, що місцеві жителі окупованого Донбасу в найближчому майбутньому “зметуть” окупаційну владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Донецької ОДА сказав журналістам у прес-центрі Адміністрації президента після засідання ради національної безпеки і оборони.

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“Ті подачки у вигляді гуманітарної допомоги — це тільки піар-акція, вони не забезпечують потреби людей, які проживають на окупованій території, і вони це на собі відчувають” - сказав він.

“Протестні настрої теж зростають. Я думаю, що ми доживемо до того часу, коли ті жителі окупованого Донбасу зметуть ту невеличку купку маргіналів, яка зі зброєю сьогодні віджимає бізнес, розстрілює мирних людей та безчинствує на цій території”, - сказав голова Донецької ОДА.

“Я думаю, що час сьогодні працює саме на державу”, - додав він.