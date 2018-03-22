Під Радою помітили "мікроавтобуси для Савченко" (фото)

Депутати тільки почали розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко, а мікроавтобуси у дворі Ради вже стоять.

Верховна Рада почала розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Читайте такожГПУ показала докази підготовки теракту Савченко та Рубаном (повне відео) Для цього депутати навіть скасували перерву з 12.00 до 12.30, оскільки Генпрокуратура попросила для доповіді більше часу. А тим часом у внутрішньому дворі парламенту на Савченко вже чекають бусіки. Фотознімки автомобілів розмістила на своїй сторінці в соцмережі депутат Вікторія Войціцька.

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