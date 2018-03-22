Під Радою помітили "мікроавтобуси для Савченко" (фото)
12:36, 22 березня 2018Політика
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Депутати тільки почали розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко, а мікроавтобуси у дворі Ради вже стоять.
У дворі ради стоїть два мікроавтобуси \ фото Victoria Voytsitska
Верховна Рада почала розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
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Для цього депутати навіть скасували перерву з 12.00 до 12.30, оскільки Генпрокуратура попросила для доповіді більше часу.
А тим часом у внутрішньому дворі парламенту на Савченко вже чекають бусіки. Фотознімки автомобілів розмістила на своїй сторінці в соцмережі депутат Вікторія Войціцька.
Мікроавтобуси стоять подалі від людських очей \ фото Victoria Voytsitska
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