Під Радою помітили "мікроавтобуси для Савченко" (фото)

12:36, 22 березня 2018
Політика
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Victoria Voytsitska

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Для цього депутати навіть скасували перерву з 12.00 до 12.30, оскільки Генпрокуратура попросила для доповіді більше часу.

А тим часом у внутрішньому дворі парламенту на Савченко вже чекають бусіки. Фотознімки автомобілів розмістила на своїй сторінці в соцмережі депутат Вікторія Войціцька.

Victoria Voytsitska
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Теги: #Верховна Рада#Надія Савченко