Керрі висловив підтримку з боку США діям Порошенка

Він також відзначив важливість заяв з боку Сполучених Штатів про невизнання результатів та засудження псевдо-виборів на Донбасі 2 листопада, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко заявив про відданість України мирному вирішенню конфлікту у повній відповідності до Мінських домовленостей. «Ми доклали занадто багато зусиль і часу для досягнення цих домовленостей, щоб дозволити їх відкинути», - відзначив Глава держави.

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Петро Порошенко також запропонував відновити Женевський формат багатостороннього діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на рівні міністрів закордонних справ.

Джон Керрі висловив підтримку з боку США Україні та діям Президента щодо дотримання букви і духу Мінського протоколу для врегулювання ситуації. Він також привітав Україну із проведенням вільних та демократичних виборів до Верховної Ради 26 жовтня, а також високо оцінив досягнення газових домовленостей в форматі Україна-ЄС-Росія.

Співрозмовники обговорили деталі військово-технічного співробітництва, а також питання візиту до України Віце-президента США Джозефа Байдена, який відбудеться 21 листопада.