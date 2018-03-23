До Шевченківського райсуду Києва надійшло клопотання на арешт Савченко

Савченко будуть обирати запобіжний захід, час початку розгляду клопотання поки не повідомляється.

У п'ятницю, 23 березня, у Шевченківський райсуд Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко у вигляді арешту.

Як уточнили в прес-службі суду, Савченко підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, 1 ч..ст.14, ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28,ч. 1 ст. 263.

Час початку розгляду клопотання поки не повідомляється.

Як повідомлялося, в Шевченківському районному суді в п'ятницю, 23 березня, відбудеться судове засідання по обранню запобіжного заходу народному депутату Надії Савченко.

22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В Управлінні Служби безпеки України в місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав і оголосив Савченко підозру.