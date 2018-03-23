Вона звернулася до органів місцевого самоврядування великих міст з приводу того, що коли віддають землі під житлову забудову то необхідна збалансованість із спорудженням об’єктів соціальної сфери.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич визнає, що є проблеми з місцями в школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні парламенту під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання щодо запровадження нової української школи з 1 вересня і щодо наявності місць в школах для учнів.

Гриневич зауважила, що «нова українська школа запрацює 1 вересня. І перші класи підуть навчатися за новими стандартами початкової школи».

Вона повідомила, що вже розпочато перепідготовку 22 тисяч вчителів.

«Крім дистанційного курсу в них є три сесії очного курсу», - додала Гриневич.

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При цьому зазначила, що готуються до нового стандарту освіти нові підручники для 1 класу. І підручники «будуть до 1 вересня».

«У нас є проблеми з місцями в школах», - визнала Гриневич.

Вона звернулася до органів місцевого самоврядування великих міст з приводу того, що коли віддають землі під житлову забудову то необхідна збалансованість із спорудженням об’єктів соціальної сфери.

За її словами, складається ситуація, коли здаються квартири, «заробляють гроші», а тоді вже починаються вирішувати питання садків та шкіл.