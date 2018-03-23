Бойовики "ЛНР" запропонували Савченко "політичний притулок"

Бойовики заявили, що "Луганськ не вербував Савченко в свої диверсанти і не мав з нею ніяких спільних планів державного перевороту".

Затриманій 22 березня за підозрою в підготовці терактів і держперевороту позафракційному нардепу Надії Савченко, може бути наданий "політичний притулок" в псевдореспубліці "ЛНР".

Про це в "Московському комсомольцю" заявив представник терористів "ЛНР" на переговорах у Мінську Владислав Дейнего. Він заявив, що Савченко не координувала свої дії з бойовиками.

За його словами, "Луганськ не вербував Савченко в свої диверсанти і не мав з нею ніяких спільних планів державного перевороту в Україні".

"Якщо над Савченко нависне загроза позбутися волі, вона може звернутися до "ЛНР" за політичним притулком. Ми обіцяємо розглянути це питання", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У той же день в Управлінні Служби безпеки України в місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав і оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, звинувачення буде просити взяти її під варту терміном на два місяці.