Помітили "число диявола": Савченко перебувала на волі рівно 666 днів

У російську в'язницю Савченко запроторили 25 травня 2016 року, а 22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на її арешт.

З моменту звільнення Надії Савченко з російської тюрьм до затримання минуло рівно 666 днів.

На цей збіг звернули увагу користувачі мережі.

Так, у російську в'язницю Савченко помістили 25 травня 2016 року, а 22 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання і арешт.

Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину); 2 ч. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, що число дявола або число звіра — особливе число, яке згадується в Біблії, під яким приховано ім'я звіра Апокаліпсису — персонажа останньої книги Біблії Число звіра одно 666. Число 666 — дуже часто використовуваний елемент сатанинської атрибутики, поряд з перевернутим хрестом і перевернутої пентаграмою.

Як повідомляв УНІАН, у разі доведення провини Савченко загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.