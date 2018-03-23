Вона наголошує, що залишиться в Україні, тому що є «героєм України», і буде «ходити до парламенту».

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що не тікатиме з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Шевченківського районного суду Києва, який розглядає подання про обрання їй запобіжного заходу.

«Я нікуди не втечу. Я залишаюсь в Україні, тому що я герой України», - наголосила Савченко.

«Я залишаюсь в Україні і буду ходити до парламенту для того, щоб вони не забували, що їм все таки страшно, що вони українського народу бояться», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.