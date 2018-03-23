Франція фінансуватиме декілька гуманітарних проектів на Донбасі - глава МЗС

Серед них відбудова школи у Красногорівці, відновлення резервуару на водонасосній станції міста Попасна.

Франція ухвалила рішення про фінансування декількох гуманітарних проектів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Ми рішуче налаштовані продовжувати нашу допомогу, нашу діяльність на їхню підтримку (цивільного населення на Донбасі - УНІАН). З огляду на це, хочу повідомити, що Франція ухвалила рішення про надання фінансової допомоги неурядовим організаціям гуманітарного характеру, які діють там", - сказав міністр.

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За його словами, йдеться про дві французькі неурядові організації, на користь яких Франція виділяє півмільйона євро для реалізації проектів, пов'язаних із забезпеченням харчової безпеки місцевого населення,

"Крім того, Франція буде фінансувати два проекти, які реалізує на Донбасі Міжнародний комітет червоного хреста. Перший із них стосується відновлення, відбудови школи у Красногорівці, другий стосується відновлення резервуару на водонасосній станції міста Попасна", - розповів очільник МЗС Франції.