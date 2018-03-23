Кернес другий рік поспіль очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри

17:10, 23 березня 2018
Політика
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Генадій Кернес очолив рейтинг мерів України / instagram.com/gepard59

Про це свідчать результати Четвертого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту в 2018 році. Це дослідження фіксує ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг.

Цьогоріч, згідно з результатами опитування, 75% харків’ян підтримують дії Геннадія Кернеса. Порівняно з минулорічним опитуванням, рівень підтримки мера Харкова зріс ще на 3%.

На другому і третьому місцях за цим показником – Івано-Франківськ та Маріуполь, із результатами довіри до міських голів 73% та 71% відповідно.

Також Харків увійшов до трійки лідерів за схваленням роботи міськради – 63% опитаних харків’ян задоволені діяльністю місцевої виконавчої влади.

Трійку найкращих рад в Україні за рівнем довіри громадян цього року очолив Маріуполь із результатом у 65%, друге місце посіла Харківська міська рада із 63% підтримки, а орган місцевого самоврядування Івано-Франківська замикає трійку лідерів із рівнем підтримки у 62%.

Четверте муніципальне опитування Соціологічної групи «Рейтинг» проводилось у 22 обласних центрах України, а також у містах Маріуполь та Сєвєродонецьк. Дослідження базується на вибірці з понад 19 тисяч респондентів.

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