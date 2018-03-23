Кернес другий рік поспіль очолює рейтинг українських мерів за рівнем довіри

Цьогоріч, згідно з результатами опитування, 75% харків’ян підтримують дії Геннадія Кернеса.

Очільник Харкова Геннадій Кернес посів перше місце серед мерів українських міст за рівнем задоволеності населення роботою міських голів.

Про це свідчать результати Четвертого муніципального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» від імені Міжнародного республіканського інституту в 2018 році. Це дослідження фіксує ставлення громадян до місцевого самоврядування і муніципальних послуг.

Цьогоріч, згідно з результатами опитування, 75% харків’ян підтримують дії Геннадія Кернеса. Порівняно з минулорічним опитуванням, рівень підтримки мера Харкова зріс ще на 3%.

На другому і третьому місцях за цим показником – Івано-Франківськ та Маріуполь, із результатами довіри до міських голів 73% та 71% відповідно.

Також Харків увійшов до трійки лідерів за схваленням роботи міськради – 63% опитаних харків’ян задоволені діяльністю місцевої виконавчої влади.

Трійку найкращих рад в Україні за рівнем довіри громадян цього року очолив Маріуполь із результатом у 65%, друге місце посіла Харківська міська рада із 63% підтримки, а орган місцевого самоврядування Івано-Франківська замикає трійку лідерів із рівнем підтримки у 62%.

Четверте муніципальне опитування Соціологічної групи «Рейтинг» проводилось у 22 обласних центрах України, а також у містах Маріуполь та Сєвєродонецьк. Дослідження базується на вибірці з понад 19 тисяч респондентів.