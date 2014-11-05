ОДА: Батьки використаного НТВ психічно хворого хлопчика заявляють, що їх не вбивали

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної держадміністрації.

"Хлопчик дійсно існує. Його звуть Станіслав. Він народився у 2002 році. Перебуває на обліку в службі у справах дітей Красноармійської райдержадміністрації як схильний до бродяжництва. Він неодноразово втікав з дому, потрапляв до притулку, звідки його повертали у родину", - говориться в повідомленні.

Також у дитини є батьки, в яких велике домогосподарство у селищі Красний Лиман Ровеньської сільської ради Красноармійського району. Окрім Станіслава, в сім’ї є ще три дитини, молодшому з яких два місяці.

"Це хвора дитина, яка має встановлений діагноз. Він часто каже неправду. Може ходити по селу та розповідати перехожим, що він всиновлений, хоча це не відповідає дійсності. Може збрехати про будь-що інше", - розповідає начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Віра Сагайдак.

Читайте такожНові грані російської пропаганди: ЗМІ використовують дитину з розумовою відсталістю (відео)Батьки хлопця із жахом побачили на каналі «НТВ» сюжет про свого сина, де говорилося, що їх самих "вже немає в живих". Одразу звернулись до райдержадміністрації, де повідомили, що представники Національної гвардії України або інших військових формувань до їх родини не приходили, не застосовували до них силу і тим більше не вбивали, як про це розповіли російські ЗМІ.

"Очевидно, що люди, які працюють журналістами каналу «НТВ», у якийсь незрозумілий спосіб знайшли бездоглядного хлопця, який у звичній для себе манері втік з дому, увійшли до нього в довіру і дуже швидко на ґрунті брехні знайшли з дитиною спільну мову – Станіслав говорить неправду, бо хворий, а представники колись поважного телеканалу брешуть, бо свідомо стали звичайним інструментом в інформаційній війні проти України", - вважає заступник начальника управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації Ілля Суздалєв, і додає, що використання дитини, тим більш нездорової, у брудній пропаганді є перш за все моральним злочином.

На прохання батьків допомогти встановити місце перебування їхнього сина, спеціалісти служби у справах дітей з’ясували, що Станіслава утримують в Донецьку. В так званій «ДНР» батькам запропонували з документами приїхати в захоплену будівлю облдержадміністрації.

Наразі через відсутність зв’язку з батьками облдержадміністрація не володіє інформацію, чи вдалося їм забрати хлопця, повідомляє ОДА.