Канада закликала Росію негайно відкликати війська від українських кордонів

"Канада серйозно стурбована повідомленнями про рух російських військ до кордону з Україною", - цитують слова Берда РИА Новости.

Глава канадського МЗС закликав РФ "негайно відкликати війська з прикордонних регіонів" і зазначив, що Канада продовжить стежити за розвитком ситуації. "Канада буде спостерігати за розвитком ситуації і продовжить роботу з партнерами і союзниками, щоб збільшити тиск на РФ з метою припинення її агресивних дій", - йдеться в заяві МЗС.

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Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що останнім часом представники НАТО "спостерігали наближення російських військ до кордону з Україною", знову звинувативши Росію у підтримці бойовиків на сході України.