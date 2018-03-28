РФ визнала наявність розвідників серед висланих російських дипломатів

12:48, 28 березня 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомляє газета "Ведомости".

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«У числі співробітників МЗС є офіційні представники нашої служби, офіцери безпеки, зовсім небагато. Це особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі», - сказав Наришкін.

Він також назвав видворення дипломатів «брудною і цинічною провокацією», яка формує «атмосферу русофобії».

«Відповідь буде. Відповідь адекватна, досить жорстка», – пообіцяв він.

Як повідомляв УНІАН, 27 країн НАТО прийняли рішення видворити 151 російського дипломата у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великобританії.

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Теги: #Росія#дипломати