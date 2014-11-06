Альфа, "прєдатєлі" і контррозвідка - волонтери розповіли про потреби "воїнів тилу"

Про це повідомляє одна з волонтерських груп "Повернись живим".

"Ми усі давно вже підтримуємо армію, але дуже часто не знаємо про шалений обсяг роботи, яка ведеться в тилу. Справа в тому, що сепарська зараза останні місяці з усіх сил намагається поширитись. Їх ловлять скрізь", - пишуть волонтери.

За їхніми словами, члени дніпропетровської "Альфи" просили у волонтерів метеостанцію і приціл. "Коли ми дали – сказали, що приціл занадто крутий і повернули. Ми дали 3 дешевших. Треба іще", - пишуть вони. У київській "Альфі" натомість просять волонтерів про нічні підзорні труби.

Читайте такожСША передали українським прикордонникам 45 одиниць військової техніки на $3 млн (фоторепортаж)Також у волонтерів є "особлива" група підопічних, яку вони ласкаво називають "прєдатєлі" - це вірні присязі міліціонери Донеччини та Луганщини.

"Є у нас особливі підопічні. Це зведений загін УМВС в Донецькій області та Жовтневий рай відділок міліції в Луганській. Це власне все, що залишилося від міліції на Донбасі. Ми їх ласкаво називаємо «прєдатєлі» (бо вони "зрадили" цінностям ДНР та ЛНР)", - говориться в повідомленні.

Для патрулювання нічних вулиць луганській міліції дуже потрібні прилади нічного бачення і радіостанції. Інші "прєдатєлі" з Донецької області просять у волонтерів тепловізор і біноклі.

А головне управління розвідки ЗСУ потребує форми, балаклав, рукавиць, ліхтариків і "одного-двох безпілотників".