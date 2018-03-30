Суд продовжив арешт соратника Саакашвілі Дангадзе на 2 місяці

За рішенням суду, Дангадзе продовжили запобіжний захід до 27 травня.

Печерський райсуд Києва продовжив на 2 місяці арешт соратника Міхеїла Саакашвілі Северіона Дангадзе.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода". За рішенням суду, Дангадзе продовжили запобіжний захід до 27 травня. Постанову може бути оскаржено протягом п'яти днів апеляційної інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2017 року керівнику Київського обласного відділення партії "Рух нових сил" Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді і співпраці з членами організованого злочинного угруповання.

Луценко заявив, що Дангадзе через довірену особу звернувся до бізнесмена Курченка з пропозицією фінансувати діяльність лідера РНС Міхеїла Саакашвілі. За словами Луценка, правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів.

Майже половину цієї суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було зафіксовано передачу коштів, повідомив Луценко. 6 грудня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати Дангадзе на 60 діб без альтернативи внесення застави. Саакашвілі проходить у справі "Дангадзе-Курченка" як підозрюваний.