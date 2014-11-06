ОВК № 59 запрацювала - ЦВК
Окружна виборча комісія номер 59 відновила роботу і почала вводити дані про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах до інформаційно-аналітичної системи "Вибори" з дільниць, які до цього часу не мали доступу до окружкому.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Станом на цю годину до системи "Вибори" введено інформацію з 2-х дільниць загальнодержавного багатомандатного виборчого округу. Таким чином, опрацьовано 85,58% електронних протоколів про підсумки голосування у 59-му окрузі. Також введено інформацію про підсумки голосування з 1-ї дільниці одномандатного виборчого округу. Таким чином, по мажоритарці опрацьовано 83,78% електронних протоколів.
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Наразі ЦВК залишилось отримати інформацію про підсумки голосування за партії від 16 ДВК та за мажоритарників від 18 ДВК.
Як зазначили у прес-службі ЦВК, комісія очікує на остаточне введення інформації від 59 окружкому протягом найближчих кількох днів.
Як повідомляв УНІАН, роботу окружної виборчої комісії № 59 (Донецька область) було заблоковано невідомими озброєними людьми.