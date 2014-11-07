Путіну подобається роль “поганого хлопця” - Лубківський
02:12, 07 листопада 2014Політика
0 0
Президент РФ Володимир Путін не буде відмовлятися від своїх підступних планів, адже йому дуже подобається роль “поганого хлопця”, яку він зараз грає.
REUTERS
Про це в ефірі “Свободи слова” сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає Еспресо.TV.
“Путін вже остаточно увійшов у роль поганого хлопця, і йому ця роль подобається. Він для своїх співвітчизників є національним героєм, його рейтинги зашкалюють. Але мені здається, що ці рейтинги оманливі, хоча й високі – вони базуються на дешевому популізмі та підміні понять”, – сказав Лубківський.
Читайте такожЛубківський: РФ створює полігон для навчання бойовиків в Донецькій області
Також він заявив, що Росія за державний кошт обладнує спеціальний полігон для навчання бойовиків у Донецькій області
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter