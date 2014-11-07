Путіну подобається роль “поганого хлопця” - Лубківський

Про це в ефірі “Свободи слова” сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає Еспресо.TV.

“Путін вже остаточно увійшов у роль поганого хлопця, і йому ця роль подобається. Він для своїх співвітчизників є національним героєм, його рейтинги зашкалюють. Але мені здається, що ці рейтинги оманливі, хоча й високі – вони базуються на дешевому популізмі та підміні понять”, – сказав Лубківський.

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Також він заявив, що Росія за державний кошт обладнує спеціальний полігон для навчання бойовиків у Донецькій області