За добу бойовики близько 50 разів обстрілювали позиції сил АТО
Протягом останньої доби в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 49 обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військ.
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Найбільшу активність противник демонстрував на:
- Дебальцевському напрямку (15 обстрілів);
- Донецькому напрямку (12 обстрілів);
- Первомайському напрямку (10 обстрілів);
- Луганському напрямку (7 обстрілів).
Сформовані ударні тактичні групи російсько-терористичних військ зосереджені в районах оперативного призначення і готові до активних дій. Посилено формуються резерви і другі ешелони. Створюються запаси матеріально-технічних засобів.
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