За добу бойовики близько 50 разів обстрілювали позиції сил АТО

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Найбільшу активність противник демонстрував на:

- Дебальцевському напрямку (15 обстрілів);

- Донецькому напрямку (12 обстрілів);

- Первомайському напрямку (10 обстрілів);

- Луганському напрямку (7 обстрілів).

Сформовані ударні тактичні групи російсько-терористичних військ зосереджені в районах оперативного призначення і готові до активних дій. Посилено формуються резерви і другі ешелони. Створюються запаси матеріально-технічних засобів.

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