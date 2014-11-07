Бригада бойовиків "Призрак" планує оточення Дебальцевого - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

Найбільшу активність противник демонстрував на:

- Дебальцевському напрямку (15 обстрілів);

- Донецькому напрямку (12 обстрілів);

- Первомайському напрямку (10 обстрілів);

- Луганському напрямку (7 обстрілів).

Сформовані ударні тактичні групи російсько-терористичних військ зосереджені в районах оперативного призначення і готові до активних дій. Посилено формуються резерви і другі ешелони. Створюються запаси матеріально-технічних засобів. Закінчені основні заходи по розвідці цілей (позиції, блок-пости, базові табори українських військ) для артилерії російсько-терористичних військ, ведеться дорозвідка і уточнення даних для стрільби.

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Через пункт пропуску «Ізварине» з території РФ в Україну пройшла колона бронетехніки.

У район н. п. Щастя (Луганська область, Україна) прибула батальйонна тактична група ВС РФ. Раніше тут була зафіксована ротна тактична група російських десантників.

Одночасно ЗС РФ продовжують концентрацію в прикордонних з Україною районах. Зафіксовано прибуття та розвантаження на залізничній станції Каменськ-Шахтинський (Ростовська область, РФ) 2-х ешелонів з військовою технікою та особовим складом (до 500 осіб).

У н. п. Донецьк, Сніжне та Макіївка серед бойовиків посилено поширюються чутки про швидкий наступ російсько-терористичних військ. У Петровському районі Донецька бойовики підтягують на передній край важке озброєння. Для перевезення живої сили і боєприпасів використовується, в тому числі, громадський автотранспорт, відібраний у населення та місцевих підприємств.

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Крім інтенсивних обстрілів позицій українських військ в районі н. п. Авдіївка і Піски, відзначена спроба противника відкинути підрозділи сил АТО від Корасногоровки і Мар'їнки. Спроба не увінчалася успіхом.

В районі Нікішино-Чорнухіне продовжують обстріли з боку терористів і зіткнення з силами АТО. Терористи прагнуть звузити Дебальцевський плацдарм і підійти впритул до н. п. Дебальцеве. Керівництво бандформування «механізована бригада «Призрак» оголосило про підготовку до «оточення Дебальцевого» (можливо цілеспрямоване поширення дезінформації).

У той же час відзначається перекидання бойовиками бронетехніки до рубежу в районі н. п. Первомайськ і концентрація озброєнь за напрямом н. п. Весела Гора і Трьохізбенка, а також навпаки н. п. Попасна та Гірське.

У район н. п. Станиця Луганська підтягнута «зведена артилерійська група» (до змішаного дивізіону).

У н. п. Горлівка закінчені заходи російських військ з нейтралізації колишнього бандформування В. Безлера («Демон»). Частина бойовиків перейшли під єдине командування «ДНР», частина зникли.

У південних районах «ЛНР» триває насильницька мобілізація. У зв'язку з чим відзначається активний масовий виїзд громадян чоловічої статі, які прагнуть уникнути «мобілізації», на підконтрольні території Україні.