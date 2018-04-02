Парубій повідомив, що 12 із 14 кандидатів в члени ЦВК пройшли спецперевірку

Ще двох попросили уточнити інформацію щодо особистих даних та даних декларації.

12 із 14 кандидатів в члени Центральної виборчої комісії пройшли спеціальну перевірку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій на брифінгу.

За його словами, 12 кандидатів “отримали позитивний висновок”.

Він додав, що по двох кандидатах частина документів повернута на уточнення певних даних. “Я думаю, що це питання кількох днів”, - зазначив Парубій.

При цьому спікер ВР нагадав, що після завершення спецперевірки ще має бути рішення парламентського комітету.

Парубій вважає, що в парламенті є достатньо політичної волі, щоб оновити склад ЦВК.

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За його словами, єдина проблема – що з 14 кандидатів, якщо всі пройдуть спецперевірку, доведеться обирати 13.

“Цей момент буде непростим для Верховної Ради”, - зазначив Парубій.

За його словами, є два механізми — або попереднє узгодження між головами фракцій щодо підтримки кандидатур, або обрання кандидатур шляхом рейтингового голосування. “Але я переконаний, що ВР зможе вийти на позитивне рішення і обрати нових членів ЦВК”, - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на призначення нових членів ЦВК: Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової.

Того ж дня голова парламенту Андрій Парубій доручив відправити документи кандидатів на посади членів ЦВК на спецперевірку.

Як відомо, 1 червня 2014 року сплив 7-річний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.