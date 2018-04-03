У ВМС розповіли, коли Україна отримає від США два патрульних катера

Міністерство оборони України вже повідомило американській стороні про готовність отримати катери.

Командування ВМС ЗС України завершує опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу "Айленд" від США.

Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських Сил ЗС України.

Командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко зазначив, що Україна отримує катери безкоштовно, але держава витратить кошти на їхнє транспортування, підготовку екіпажів та інші супутні витрати.

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“Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але наразі такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках діючої угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки”, - розповів Воронченко.

Міністерство оборони України вже повідомило американській стороні про готовність отримати катери. Наразі очікується повідомлення від Вашингтону щодо проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту. Під час цієї конференції планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт.

Безпосередній процес передачі катерів розпочнеться після підписання вищезгаданого контракту. Цей процес включає також підготовку особового складу, який буде проходити службу на патрульних катерах типу "Айленд".

Нагадаємо, минулого тижня журналісти програми "Схеми" випустили розслідування, в якому йшлося, що ввезення із США двох патрульних катерів класу Island формально затягується українською владою з 2014 року шляхом бюрократичних процедур. При цьому журналісти припустили, що справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери.

Журналісти також дізналися, що катери виробництва заводу Порошенка за характеристиками будуть слабшими ніж американські, але коштують ушестеро більше.