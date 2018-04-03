"Не хотів подавати, але...": від Надії Савченко пішов адвокат (документ)

Відповідну заяву про самовідвід він направив слідчому Служби безпеки України.

Адвокат Віктор Чевгуз, який захищав у суді народного депутата України Надію Савченко, заявив про самовідвід.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

При цьому Чевгуз опублікував текст заяви про самовідвід на ім'я старшого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України Томусюка.

"Прошу: 1. Прийняти дану заяву про самовідвід захисника і розглянути її в установленому законом порядку; 2. Усунути мене від обов'язків захисника підозрюваної Савченко Надії Вікторівни по кримінальному провадженню №22015000000000245 від 19.08.2017 р.", - йдеться у документі.

Також у заяві зазначається, що у "Додатку 1" є договір про розірвання договору про надання Савченко правової допомоги.

Водночас адвокат не пояснив причини свого рішення, лише зазначив, що "не хотів подавати, але...".

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Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

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