Жодна країна, включаючи Росію, не визнала псевдовибори в "ДНР" і "ЛНР" - Клімкін

На цьому він наголосив в інтерв'ю 5 каналу, передає Еспресо.TV.

"Ми отримали те, що очікували, в тому сенсі, що абсолютно ніхто, жодна країна, включаючи Росію, ні юридично, ні політично, і це підтверджує сьогоднішня заява(помічника президента РФ Юрія Ушакова, - Ред.) ці вибори не визнала", - сказав він.

Клімкін наголосив, що остання заява російської сторони "ставить певну точку як мінімум над одним "і".

"Решту ми поставимо найближчим часом", - наголосив він.

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Міністр зазначив, що Євросоюз і всі його країни-члени чітко заявили, що подія 2 листопада на Донбасі, є порушенням Мінських домовленостей, які спрямовані на виконання мирного плану президента України.

"Для них - це питання, яке необхідно вирішити зараз, і вони прекрасно розуміють, що це шлях внікуди, в тому сенсі, що якщо ми це не зупинимо, і не будемо працювати в логіці в першу чергу припинення вогню, звільнення заручників, встановлення контролю над кордоном, здійснення реальних політичних кроків і за всім цим буде спостерігати ОБСЄ, то тоді ми рухаємося в напрямку замороженого конфлікту ", - сказав Клімкін.

Саме в цьому контексті, за словами глави МЗС України, ЄС розуміє, що сьогодні необхідно діяти, але яким чином - дискусії всередині ЄС тривають.

Зазначимо, що очільник департаменту політики та комунікацій українського МЗС Олексій Макєєв назвав позицію Росії щодо псевдовиборів "дипломатичною еквілібристикою" і зазначив, що російській стороні було б краще не тільки не визнавати, а й засудити ці "вибори", як зробили всі цивілізовані і демократичні країни світу.