Лавров: військ РФ в Україні немає, Київ має домовлятися з «ополченцями» самостійно

Уряд України і сили «ополчення» на Донбасі мають самостійно завершити процес роззброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в Пекіні перед зустріччю з держсекретарем США Джоном Керрі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Угода про припинення вогню була підписана між «ополченцями» і урядом України. І це вони повинні завершити процес роззброєння», – сказав Лавров, додавши вчергове, що російських військ в Україні немає.

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