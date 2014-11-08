Українські військові знищили та пошкодили 4 танки, 2 БТР і 2 гаубиці терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на брифінгу заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий.

За його словами, українські військові відкривали артилерійський вогонь у відповідь на обстріли терористів, що продовжують посилювати свої позиції.

Так, у Луганській області продовжує спостерігатись стягування військової техніки і живої сили у райони Щастя, Первомайська, Попасної і Слов`яносербська.

Впродовж доби найактивніші обстріли здійснювались на Донецькому напрямку, зокрема двічі із гранатоментів, снайперської та стрілецької зброї обстрілювався Донецький аеропорт.

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Терористи також продовжили обстріли населених пунктів Мар`їнка, Березове, Новомихайлівка, Піски, Авдіївка, Дзержинське.

На Дебальцевському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляно Нікішине, Рідкодуб, Дебальцеве.

Біля селища Чорнухіне позиції українських військових були обстріляні з реактивних установок ”Град”.

У напрямку Маріуполя з артилерії, мінометів та гранатометів українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Старогнатівка, Новоласпа, Гранітне та Заможне.

На ділянці між Первомайськом і Луганськом українські позиції були обстріляні з реактивних установок ”Град” у районі населених пунктів Трьохізбенка та Кряківка. Вогнем у відповідь був знищено мінометний розрахунок терористів.

Минулої доби прикордонники відбили напад бойовиків у районі населенного пункту Благодатне Волноваського району, сказав Полевий.