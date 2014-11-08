"Гуманітарний конвой" від Путіна привіз тренажери для навчання бойовиків

"Гуманітарним конвоєм" з Росії в Україну були завезені тренажери для навчання бойовиків спеціальностям у різних військових галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на брифінгу заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Полевий.

За його інформацією, "гуманітарний конвой" також завіз різноманітне обладнання для облаштування полігону безпосередньо на окупованих територіях.

Як зазначив Полевий, бойовики також проводять терміново-примусову мобілізацію до бандформувань жителів Харцизька, Сніжного, Шахтарська, Зугреса, Моспиного, Іловайська та Амвросіївки.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада шостий російський «гуманітарний конвой» перетнув українсько-російський кордон. Перед цим два конвої РФ надіслала 31 жовтня і 2 листопада.

Читайте такожОБСЕ: 7 из 10 грузовиков российского гумконвоя были бензовозамиУкраїнська сторона тоді заявляла, що не отримувала від Москви жодних сповіщень про надсилання «гуманітарної допомоги», а українські прикордонники не здійснювали митного оформлення цих вантажів.

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