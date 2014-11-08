Бойовики заявляють про вбивство чеченського екс-депутата, що воював на боці України

Про це повідомляють сайти російських найманців, зокрема "Русская весна", на який посилається ТСН.

Так, нібито стало відомо, що вояки "ДНР" вбили колишнього польового командира і депутата парламенту республіки Ічкерія Вахіда Баматгірєєва.

Він, за даними сепаратистського видання, разом із сином воював на боці українських "кіборгів" у аеропорту Донецька.

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"Загін чеченських терористів", як його називають проросійські бойовики, начебто діяв разом із 5-м батальйоном "Правого сектора".