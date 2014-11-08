Бойовики заявляють про вбивство чеченського екс-депутата, що воював на боці України
18:46, 08 листопада 2014Політика
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Бойовики "ДНР" похвалилися вбивством чеченця Вахіда Баматгірєєва, який нібито воював на боці України.
Терористи заявляють, що вбили Вахіда Баматгірєєва
Про це повідомляють сайти російських найманців, зокрема "Русская весна", на який посилається ТСН.
Так, нібито стало відомо, що вояки "ДНР" вбили колишнього польового командира і депутата парламенту республіки Ічкерія Вахіда Баматгірєєва.
Він, за даними сепаратистського видання, разом із сином воював на боці українських "кіборгів" у аеропорту Донецька.
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"Загін чеченських терористів", як його називають проросійські бойовики, начебто діяв разом із 5-м батальйоном "Правого сектора".
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