Завтра ТСН покаже, як голова ЦВК Охендовський вимагав хабар
21:36, 08 листопада 2014Політика
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Програма ТСН-Тиждень готує репортаж про вимогу отримати хабар з боку голови ЦВК Михайла Охендовського за "правильний" підрахунок голосів у ряді проблемних виборчих округів.
У виборчій кампанії стався раптовий поворот / УНІАН
За інформацією, що стала відома журналістам, інцидент стався в одному з відомих офісів на вулиці Володимирській у Києві.
Про обставини та суть скандалу у розслідуванні ТСН-Тижня цієї неділі о 19:30.
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