Завтра ТСН покаже, як голова ЦВК Охендовський вимагав хабар

За інформацією, що стала відома журналістам, інцидент стався в одному з відомих офісів на вулиці Володимирській у Києві.

Про обставини та суть скандалу у розслідуванні ТСН-Тижня цієї неділі о 19:30.

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