Розгляд у Раді законопроекту про нацбезпеку (подію завершено)

11:57, 05 квітня 2018
Політика
526
Розглядатимуться і законопроекти про реформу парламенту / фото УНІАН

Читайте такожВР попередньо ухвалила заборону рубок на гірських схилах Карпат

Серед іншого сьогодні нардепи планують розглянути законопроект про дипломатичну службу.

Крім того, порядком денним сесії передбачено розгляд законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, а також тих, які стосуються економічних питань та питань нацбезпеки і оборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#онлайн