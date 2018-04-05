Розгляд у Раді законопроекту про нацбезпеку (подію завершено)

Серед іншого сьогодні планується розглянути й законопроект про дипломатичну службу.

Верховна Рада України розглядає важливий законопроект про національну безпеку (№8068). Читайте такожВР попередньо ухвалила заборону рубок на гірських схилах Карпат Серед іншого сьогодні нардепи планують розглянути законопроект про дипломатичну службу. Крім того, порядком денним сесії передбачено розгляд законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, а також тих, які стосуються економічних питань та питань нацбезпеки і оборони.

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