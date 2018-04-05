Розгляд у Раді законопроекту про нацбезпеку (подію завершено)
11:57, 05 квітня 2018Політика
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Серед іншого сьогодні планується розглянути й законопроект про дипломатичну службу.
ВР розглядає законопроект щодо нацбезпеки / фото УНІАН
Верховна Рада України розглядає важливий законопроект про національну безпеку (№8068).
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Серед іншого сьогодні нардепи планують розглянути законопроект про дипломатичну службу.
Крім того, порядком денним сесії передбачено розгляд законопроектів щодо ратифікації міжнародних угод, а також тих, які стосуються економічних питань та питань нацбезпеки і оборони.
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