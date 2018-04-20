Мороз здав партнерів, щоб вони не здали його

Для Олександра Мороза сьогоднішня прес-конференція - перша після його «беззаперечної» перемоги на пост спікера - була маленькою розминкою перед зустріччю з дипкорпусом, призначеною двома годинами пізніше.

«Я ось написав статтю, яку назвав «Беру відповідальність на себе», - почав Мороз.

Його преамбулу особливо не слухали. У запитаннях відчувалося розчарування екс-твердинею політичної «моральності».

«Ви говорили, що ваші партнери по коаліції плели проти вас інтриги. Ви б не могли назвати, хто саме плів інтриги?» «Мене не цікавить, хто вів інтриги, мене цікавить суть інтриг, - спробував Мороз збудувати свою версію. - Пригадайте, ще до 26 березня був підготовлений меморандум, але після підрахунку голосів «Наша Україна, зрозумівши, що опиняється не на першому, а на другому місці, офіційно відмовляється від меморандуму. Проходить пару тижнів, знову важко обговорюємо зміст коаліційного договору. Вирішуємо, що оскільки «Нашу Україну» представляє Президент, а Тимошенко претендує на роль прем`єр-міністра, то ми (соціалісти. - Автор) можемо претендувати на пост Голови Верховної Ради. Потім були висунуті ультиматуми «Нашої України».

А далі я відчув, що монтується інтрига. «Наша Україна» почала говорити, що коаліцію треба створювати в широкому форматі. І почали вести переговори про створення коаліції з Партією регіонів. І це питання було практично вирішене, але зусиллями деяких людей з блоку Юлії Тимошенко все-таки було ухвалено рішення про створення коаліції трьох.

Багато «нашоукраїнців» вимагали від самого початку формату великої коаліції. Після цього, щоб зірвати помаранчеву коаліцію, висувається кандидатура Петра Порошенко (на пост Голови ВР. – Автор) зі зрозумілою метою - зіштовхнути дві сили або щоб Юлія Тимошенко відмовилася від посади прем`єра. Я багато разів на раді коаліції з Безсмертним і Порошенко питав, для чого це потрібно. Але це так і планувалося: на декілька місяців створити коаліцію, потім розвалити її і створити нову. Тоді я питав: а нашу силу ви берете як заручників? Яка перспектива? Всі говорили, всі знали, і ніхто не сприймав кандидатуру Петра Олексійовича».

Загалом, вся правда, розказана Морозом, не містила нічого нового про історію створення і розвалу коаліції. Окрім висновку, що Мороз поспішив здати партнерів, поки партнери не здали один одного.

«Коли на форумі депутатів-«регіоналів» Євгеній Кушнарьов привітав усіх з тим, що помаранчеве божевілля-2 не відбулося, ви теж відчували радість від того, що воно не відбулося?» - поцікавилися ми. Мороз заявив, що нібито не знав про такий вислів Кушнарьова і наступного разу йому дорікне, зате активно цитував Януковича, який сказав, що під час Майдану країна очистилася.

Ви нещодавно сказали, що у Вас прекрасні відносини з Миколою Азаровим. Ви б не могли сказати, з ким серед представників колишньої влади у вас ще хороші відносини?

Можна поіменно, хто вас цікавить? - поцікавився Мороз.

"З Януковичем, з Клюєвим?"

«У мене складалися відносини з Азаровим, коли він був депутатом і ми працювали над Конституцією, коли ми приймали закон про створення податкової служби. З Януковичем у нас нормальні взаємини. Я можу критикувати його дії, але він представник сили, що зібрала найбільше число голосів виборців.

«А чому ви не погодилися зробити його прем`єром відразу після Помаранчевої революції? Янукович ще тоді просив пост прем`єра?» «Тоді Янукович представляв владу Кучми, а це було несумісно», - відбивався Мороз.

«Ви не образилися, що Йосип Вінській назвав вас і вашу партію, здається, ублюдками?» «У вас хороша пам`ять, - криво посміхнувся Мороз, - могли б і забути про ці слова. – Він вже не член політради, не секретар обкому і при бажанні може вийти з партії».

Маша Міщенко