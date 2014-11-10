У «Самопомочі» сподіваються, що коаліційну угоду можуть підписати вже в кінці цього тижня

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив кандидат у народні депутати від "Самопомочі" Остап Єднак.

"Ми сподіваємося, що до кінця цього тижня цей документ представимо громадськості, що він буде узгоджений між усіма політичними силами і буде підписаний", - заявив Єднак.

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За його словами, політичні сили не поспішають підписувати документ, щоб «у парламенті потім не чухати голови і не думати, що ж ми таке написали, чому ми домовилися».

Раніше представник "Блоку Порошенко" Віталій Ковальчук заявив, що учасники переговорів щодо створення парламентської коаліції ведуть дискусію про те, що членами коаліції можуть стати і депутатські групи.