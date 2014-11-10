Москаль вимагає евакуювати з Луганська академію мистецтв і філармонію

Про це він повідомив в опублікованій на офіційному сайті заяві.

За його словами, багаторазові звернення до Міністерства культури України з відповідним проханням залишаються безрезультатними.

Читайте такожЛуганський медичний університет переїжджає на території підвладні Україні"Мало того, що ці блазні від культури постійно виступають кордебалетом на всіляких заходах ЛНР, пишуть їм гімни й прославляють “великі звершення”, — минулого тижня вони виступили на “коронації” Плотницького, розважаючи “почесних гостей” своїм “високим мистецтвом”, - пише Москаль.

Також він опублікував фото соліста Луганської філармонії та викладача Луганської академії культури та мистецтв С.Чуйкова на “коронації” ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.