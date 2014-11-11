Кабмін не зміг продати на аукціоні найдорожчі міністерські автомобілі
На трьох аукціонах уряд продав автомобілів на 6,5 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак, передає Автоконсалтинг.
За його словами, за вісім місяців на трьох аукціонах уряд продав автомобілів на 6,5 млн. гривень, які в подальшому були спрямовані до бюджету.
"Ми провели 3 аукціону за 8 місяців роботи, але, на жаль, не змогли продати 13 найдорожчих авто, а всі інші знайшли своїх покупців. В результаті вдалося зібрати 6,5 млн. гривень, які були перераховані в загальний фонд державного бюджету України", - сказав міністр.
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На першому аукціоні було продано вісім машин з 73 на загальну суму 1,647 млн грн. Більше половини цієї суми - 965 тис. грн - склали кошти від продажу лімузина ЗІЛ-114 1971 року випуску.
На другому аукціоні з молотка пішло ще 27 автомобілів з 64-х, на третьому - 24.